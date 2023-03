Palazzina sovraffolata e in degrado a Galleno, ordinanza del sindaco

A seguito di un sopralluogo congiunto dell'Asl Toscana Centro e del Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, impegnato nel contrasto dello spaccio di droga sulle colline delle Cerbaie, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, ha emesso un'ordinanza urgente e contingibile che obbliga alcuni affittuari e il proprietario di un immobile con 13 appartamenti, situato in via della Chiesa a Galleno, a mettere in sicurezza i locali delle abitazioni e degli spazi comuni.

La relazione circostanziata dai tecnici dell'azienda sanitaria ha evidenziato che nell'immobile vi sono carenze sugli impianti elettrici, sui sistemi di alimentazione delle cucine e sui vani scale, oltre ad un sovraffollamento dei locali. Carenze che pregiudicano la sicurezza con rischi di scarica elettrica, incendio, esplosione e presenza di gas nocivi.

L'ordinanza del sindaco obbliga alcuni affittuari degli appartamenti a non utilizzare i piani cottura alimentati a gpl e ad allontanare le bombole, anche esauste, tramite ditta autorizzata, mentre ai proprietari l'ordinanza impone di eliminare i rischi causati dai difetti agli impianti elettrici, l'immediato consolidamento di un parapetto e l'installazione di un corrimano sulla rampa di scale diretta al primo piano. A seguito delle modifiche che verranno effettuate, i proprietari dovranno presentare certificazione dei lavori eseguiti con il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il sopralluogo rientra nei controlli anti-spaccio che le forze dell'ordine, coordinate proprio dal Comando provinciale dei Carabinieri di Firenze, stanno effettuando in tutta la zona a seguito del Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si tenne lo scorso 17 novembre nella sala consiliare del Comune di Fucecchio e che vide la partecipazione delle Prefetture di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia, delle forze dell'ordine e dei sindaci dei comuni di Altopascio, Castelfranco di Sotto, Chiesina Uzzanese, Fucecchio, Ponte Buggianese e Santa Croce sull'Arno.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa