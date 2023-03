Guasto sulla rete idrica a Castelfiorentino, riparazione in corso

In riferimento al guasto sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, Acque comunica che l’intervento di riparazione in Corso Matteotti, particolarmente complesso a causa dell’entità della rottura, è proseguito per tutta la giornata odierna e continuerà anche domani, venerdì 17 marzo. Nel frattempo, grazie alle manovre sulla rete e ad alcuni lavori già conclusi, è stato possibile circoscrivere le aree interessate dai disagi nell’erogazione idrica. Risultano ancora in corso le mancanze d’acqua in Corso Matteotti: qui il servizio dovrebbe essere ripristinato entro la serata odierna. Nel resto del capoluogo si registrano ancora alcuni fenomeni di abbassamento della pressione e temporanee mancanze d’acqua per le utenze poste nelle zone più distanti dal centro, ai piani più alti o ai terminali di rete. Infine, per sopraggiunte esigenze tecniche, l’intervento inizialmente programmato per domani, che avrebbe dovuto interessare le vie Bartaloni, Gamucci, Manetti e Bustichini è rinviato a martedì 21 marzo con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, il gestore informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Acque ricorda come la sequenza ravvicinata di guasti sulla condotta adduttrice aveva indotto il gestore ad avviare già da qualche settimana la progettazione di un intervento di completa sostituzione della condotta - evidentemente giunta in modo repentino a fine-vita - per una lunghezza di alcune centinaia di metri. Il lavoro sarebbe stato pianificato nei prossimi mesi, ma alla luce delle recenti rotture, Acque si attiverà immediatamente per anticipare ed eseguire il più rapidamente possibile l’intervento risolutivo, che scongiurerà in futuro ulteriori inconvenienti e mancanze d’acqua. Fino ad allora, il gestore si impegna nell’intervenire tempestivamente in caso di nuovi guasti.

Fonte: Acque SpA