Giglioli lanciata per le elezioni a Castelfiorentino, FdI: "Persona valida ma no alle fughe in avanti"

Dopo la conferenza stampa sui 4 anni di opposizione a Castelfiorentino tenuta dalla Lega, la cui capogruppo Susi Giglioli è stata proposta come nome valido per una nuova candidatura a sindaco per il 2024, si fanno sentire le prime reazioni.

Tra queste Fratelli d'Italia, primo partito in Italia ma non presente in Consiglio comunale a Castelfiorentino e per il momento senza un'organizzazione solida nel territorio gigliato.

Il responsabile del partito guidato da Giorgia Meloni per l'Empolese Valdelsa, Federico Pavese, ha commentato la conferenza.

"Prendiamo atto della posizione dell’amica Susi Giglioli che con una conferenza stampa, tutta di marca leghista, ci comunica di essere a disposizione della coalizione di centrodestra per una seconda candidatura a sindaco dopo quella del 2019.

Ci sarà comunque tempo nei prossimi mesi per valutare tutte le disponibilità e le candidature in tutti i comuni di zona, tutti comuni che alle ultime elezioni politiche hanno premiato Fdi come primo partito del centrodestra.

Senza entrare nel merito di questo o quel comune, andranno valutate la presenza e le reali possibilità di ognuno per trovare il candidato migliore.

Giglioli è sicuramente una persona valida e presente sul territorio ma è giusto parlarne prima con tutti i partiti a tutti i livelli, senza fughe in avanti.

Oggi più che mai le situazioni politiche nei nostri territori sono delicate e serve trattare l'argomento candidature con attenzione.

Non chiudendosi comunque solo a soluzioni esclusivamente politiche ma cercando di coinvolgere anche movimenti civici, comitati cittadini e tutti quelli che non si riconoscono nel Pd e i loro possibili alleati, come grillini e sinistra massimalista".