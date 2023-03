Incendio galleria d’arte ‘Studio Gennai’: al via una raccolta fondi per ricostruirl

Il 20 marzo un incendio ha completamente distrutto lo Studio Gennai, la galleria di arte contemporanea a Pisa, nel quartiere di San Martino, via San Bernardo. In pochi minuti sono andati in fumo 35 anni di attività di un centro culturale e punto di riferimento per molti artisti.

Delio Gennai, l’artista pisano, che porta avanti con passione lo studio d’arte, aperto nell’86, ha deciso di reagire al tragico evento aprendo una raccolta fondi su GoFundMe per ricostruire lo studio e la galleria.

Scrive sulla piattaforma: “Lo studio Gennai nasce nel 1986 in via dell’occhio e come galleria nel 1987 con la prima mostra di artisti Pisani tra cui Pizzanelli, Santarlasci, Barachini e Sylviane Zurly. Si trasferisce in via San Bernardo nei primi anni del 2000. L'incendio del 20 marzo ha distrutto completamente la galleria e lo studio d'arte contemporanea. Poco più di 30 minuti sono bastati a distruggere il lavoro di una vita”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/8npgyg-dona-per-ricostuire-lo-studio-gennai

Fonte: Ufficio Stampa