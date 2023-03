Si terranno domani i funerali del giovane Adrian Herbicianu, originario di Castelfiorentino, scomparso in seguito a un malore fatale in classe all'istituto Enriques di via Duca d'Aosta. Lo riporta il quotidiano La Nazione. Il giovane ha accusato il malore durante una lezione ed era stato trasferito d'urgenza a Careggi in elisoccorso. Dopo un giorno di cure forsennate il suo cuore ha smesso di battere. Pare che i problemi cardiaci fossero gli stessi di cui soffriva il padre, anch'egli scomparso in circostanze simili.

Sarà la chiesa di Santa Verdiana ad accogliere i tanti giovanissimi che alle 14 si ritroveranno per l'ultimo saluto, prima della tumulazione nel cimitero castellano. Già venerdì scorso la dirigente scolastica dell'Enriques Barbara Degl'Innocenti aveva promosso un momento di ricordo nel piazzale della scuola, corredato con un minuto di silenzio in onore del 16enne.