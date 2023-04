Incidente frontale auto-camion sulla 429, muore una 25enne

Terribile incidente mortale questa mattina, intorno alle ore 10, tra un'auto e un camion (non una moto come inizialmente affermato) sulla 429 nel territorio comunale di San Miniato. Una ragazza del 1998, residente a Gambassi Terme, è deceduta a seguito dell'impatto. Da quanto appreso sarebbe morta sul colpo. La curva in cui è avvenuto l'incidente, pur facendo riferimento al territorio pisano, è adiacente al territorio dell'Empolese Valdelsa, al confine con Empoli e Castelfiorentino.

Il luogo dell'incidente



Sotto shock l'autista del mezzo paesante che è risultato negativo ai test di alcol e droga. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Empoli, i vigili del fuoco e la polizia municipale di San Miniato per i rilievi. È stato anche allertato l'elisoccorso Pegaso, ma date le condizioni della ragazza non è stato fatto atterrare. La salma della ragazza è stata trasferita alla medicina legale di Pisa.

La strada, al momento, è stata chiusa al traffico.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO