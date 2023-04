Psichiatra aggredita, ultime ore prima della morte cerebrale

"Oggi pomeriggio, intorno alle 17.40, al termine della verifica di tutti gli esami clinici e strumentali necessari, la commissione di specialisti ha disposto sulla paziente l'inizio della procedura di accertamento di morte cerebrale la cui conclusione è prevista intorno alle 23.40. Al termine del periodo di osservazione si procederà alla donazione degli organi, assecondando in tal modo una sua espressa volontà che i familiari hanno condiviso".

Questo l'ultimo bollettino medico congiunto di oggi, domenica 23 aprile, dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell'Azienda Usl Toscana nord ovest in merito alla psichiatra aggredita fuori dall'ospedale Santa Chiara di Pisa, venerdì 21 aprile. Barbara Capovani, responsabile dell'unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc del Santa Chiara, si trovava ricoverata da quasi due giorni in fin di vita, nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico-rianimatorie messe subito in atto in Azienda ospedaliero-universitaria pisana che hanno stabilizzato il quadro, rimasto grave.

Alle 4 di questa notte è stato sottoposto a fermo il presunto aggressore.