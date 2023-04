Incidente suv-moto a Montelupo, morto il centauro

Incidente mortale lungo la ss67 a Montelupo Fiorentino, all'incrocio con via Ponte Nuovo. Prima delle 9 un Suv e una moto si sono scontrati, causando il decesso dell'uomo alla guida delle due ruote. Sul posto per i rilievi la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, per i soccorsi un'ambulanza delle Pubbliche assistenze riunite e una della Misericordia per un altro ferito coinvolto, di 48 anni.

Allertato in un primo momento l'elisoccorso Pegaso ma purtroppo per il centauro non c'è stato niente da fare. Presente anche il sindaco Paolo Masetti sul posto. Sgomenti i residenti che da tempo segnalano l'alta velocità sulla statale che porta dall'uscita Fi-Pi-Li Empoli Est verso Fibbiana. La strada momentaneamente è chiusa al traffico.

Solo pochi mesi fa, il 13 ottobre 2022, un altro incidente mortale era avvenuto nel borgo della ceramica, stavolta in pieno centro. A perdere la vita l'ingegnera montelupina Serena Baldi, investita tra via Rovai e via Caverni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO