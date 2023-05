Guarda Firenze, anche il presidente Giani tra i corridori

Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato la sua presenza come corridore alla Guarda Firenze, seconda corsa più antica della città giunta alla 49esima edizione.

Negli store e on line si sono chiuse le iscrizioni per la Guarda Firenze di domenica prossima 7 maggio per l’edizione numero 49, ma sarà ancora possibile iscriversi domenica in piazza prima dell’evento.

La partenza sarà alle ore 9.30 da Piazza Duomo a Firenze, dove sarà anche l’arrivo. Ci si può iscrivere (al costo di soli 10 euro per gli adulti e gratuitamente per i ragazzi sotto i 14 anni) solo in Piazza Duomo la domenica mattina della gara fino alle 9.

Qui tutte le info.