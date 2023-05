Elezioni Pescia, Giurlani manda avanti Brizzi. Sinistra divisa

Elezioni Pescia, i candidati sindaco

Elezioni complicate anche a Pescia, per il dopo-Giurlani. Una consiliatura che ha visto vincere Oreste Giurlani al ballottaggio, prima dell'applicazione della Legge Severino e del decadimento del sindaco. I poteri passarono alla vice Guja Guidi, prima delle sue dimissioni e dell'arrivo del commissario prefettizio. Al fine della misura interdittiva, Giurlani è tornato nelle vesti di sindaco. Ma per l'ultima volta.

Il nome di Giurlani appare in tutte le 4 liste civiche in appoggio a Vittoriano Brizzi, candidato che tenta di raccogliere l'eredità di Giurlani. Le liste si chiamano Avanti tutta Pescia, Insieme per Pescia, Vivi Pescia e Pescia Cambia. Oltre a lui altri 4 candidatai. Riccardo Franchi ha il sostegno del Pd, della lista Una storia nuova e della lista Pescia è di tutti. Ancora più a sinistra troviamo Sabrina Lazzerini con le liste Pescia in movimento e Pescia a sinistra.

Il centrodestra tradizionale invece supporta Antonio Grassotti. Presenti le liste Lega, FdI, FI-Udc-Noi moderati e la lista Fiducia in Grassotti sindaco.

L'altro civico presente nel 'lotto' dei candidati è Giancarlo Mandara, già presente nelle schede elettorali di 5 anni fa. Quattro le liste in sostegno: Voltiamo pagina, ...per un Futuro comune Pescia solidale, Un'altra Pescia e Lista Conforti (dal nome del candidato del centrodestra nella tornata del 2018).

Cinque anni fa Pescia andò al ballottaggio con la sfida tra Giurlani (38,86%) e Francesco Conforti (22,6%), nella sfida a due Giurlani prese il 61,29% con oltre 4mila voti, mentre lo sfidante di centrodestra arrivò solo a 2.581 voti e il 38,71%.