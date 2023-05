"Dio dammi la forza per un comunista di meno", l'esclamazione in palestra del sindaco di Grosseto

"Dio dammi la forza, per un comunista di meno". Queste le parole pronunciate in un video, postato sui social, dal sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna mentre si trova in palestra e si sta allenando.

Le immagini, di alcuni giorni fa e poi rimosse, hanno continuato a circolare e il primo cittadino si è ritrovato in una nuova polemica dopo quella del marzo scorso, per il post riferito alla segretaria del Pd Elly Schlein accostata ad un dromedario. Le affermazioni pronunciate nel video dal sindaco, mentre sta svolgendo esercizi in sala pesi, sono state oggetto di critiche. Vivarelli Colonna, di recente, è stato anche al centro delle contestazioni di Anpi e Cgil nel giorno del 25 aprile, in merito alla decisione di intitolare una via della città a Giorgio Almirante (Qui la notizia).