Si trova in provincia di Pisa il comune più ricco d'Italia

Il comune di più ricco d'Italia si trova in Toscana, in provincia di Pisa. Si tratta di Lajatico, paese d'origine e di residenza del grande Andrea Bocelli. Il borgo dell'Alta Valdera è primo nella classifica dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021.

I 985 contribuenti lajatichesi hanno dichiarato un reddito medio pari a 54.708 euro. Certo, va da sé che, essendo ancora il comune di residenza di Bocelli, il dato assume un altro significato dovuto proprio alla presenza di uno degli artisti più famosi al mondo. Sul podio Lajatico supera la medaglia d'argento Basiglio (Milano, Lombardia) e il bronzo Portofino (Genova, Liguria).

Scendendo tra i comuni più ricchi, il secondo toscano lo troviamo al tredicesimo posto nazionale, si tratta di Forte dei Marmi (provincia di Lucca) con 36.905 euro per 5.071 contribuenti. Sono i due soli toscani nella top 50 italiana. Firenze, per esempio, è al 186° posto con 27.636 euro. Il comune più povero d'Italia è invece Cavargna (Como, Lombardia) con 6.314 euro per 94 contribuenti.