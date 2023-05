Elezioni Poggio a Caiano, la svolta a destra con Palandri

L'unico comune della provincia di Prato in cui si è votato in questa tornata elettorale è stato Poggio a Caiano. Il piccolo comune mediceo ha visto eleggere come sindaco Riccardo Palandri.

Le persone candidati per la carica di primo cittadino erano due in un classico duello tra destra e sinistra. Il sindaco uscente Francesco Puggelli rappresentava il csx, mentre Riccardo Palandri era espressione del cdx.

Il 51% degli elettori ha preferito il presidente del circolo Mcl di Bonistallo al medico del Meyer.