Concorso agenti polizia municipale Empolese Valdelsa, come fare la domanda

Concorso municipale Empolese Valdelsa, oltre alla pre-selezione anche una prova fisica

Scade il prossimo 15 giugno alle 18 il concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due agenti per la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa.

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Unione Dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa il non si assume responsabilità alcuna.

Se il numero delle domande sarà alto, verrà effettuata una prova preselettiva. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 400 classificati, compresi gli ex aequo alla 400esima posizione.

La prova scritta, e l’eventuale prova preselettiva, avranno inizio il giorno martedì 20 Giugno 2023 e potranno protrarsi fino al giorno venerdì 23 giugno 2023 presso il Palazzo delle Esposizioni sito in Empoli, Piazza Guerra, 13

Oltre alla prova scritta saranno presenti anche prove fisiche con corsa piana di 1 km, salto in alto e trazioni alla sbarra. Infine si terrà la prova orale, sempre sulle stesse materie della prova scritta.

Tutte le informazioni sono disponibili su sezione Amministrazione Trasparente/BANDI DI CONCORSO della home page istituzionale dell’Unione dei Comuni www.empolese-valdelsa.it o al bando da questa parte.