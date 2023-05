Crisi Factory Fucecchio, Cordone (Lega) interroga il sindaco: "Cosa farà l'amministrazione a riguardo?"

Il Consigliere di Fucecchio della Lega per Salvini Premier, Marco Cordone, che è anche il Segretario locale del Carroccio, sempre attento ai problemi del territorio, ha presentato in data 21 maggio 2023, un'interrogazione al Sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, Sulla crisi aziendale in atto alla azienda del settore Moda Factory Srl, per cui una quarantina di lavoratori rischia il posto di lavoro. Di seguito il testo dell'interrogazione:

COMUNE DI FUCECCHIO GRUPPO CONSILIARE LEGA - SALVINI FUCECCHIO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 55 COMMI 3 E 4 DEL R. C. C.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Fucecchio

Marco Padovani

Al Sindaco del Comune di Fucecchio

Alessio Spinelli

Oggetto: LA FACTORY SRL DI FUCECCHIO, NOTA AZIENDA DEL SETTORE MODA, IN CRISI. OLTRE 40 LAVORATORI SENZA STIPENDIO, RISCHIANO IL POSTO DI LAVORO.

IL SINDACO DI FUCECCHIO, PARTECIPA AL COMPETENTE TAVOLO DI UNITA' DI CRISI, COSTITUITO PRESSO LA REGIONE TOSCANA. LA LEGA PER SALVINI PREMIER, INTERROGA IL COMUNE DI FUCECCHIO IN MERITO, ANCHE PER CAPIRE CHE RUOLO PUO' ESERCITARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SINERGIA CON LE ISTITUZIONI PREPOSTE, AI FINI DI UNA RISOLUZIONE POSITIVA DI QUESTA CRISI AZIENDALE.

Considerato che:

- da notizie di stampa locale degli scorsi 17 e 18 maggio, abbiamo appreso che la Factory Srl, un'azienda importante di Fucecchio del Comparto della Moda è in crisi e circa 40 lavoratori, senza stipendio da due mesi, rischiano il posto di lavoro;

- partiamo dal presupposto che chi fa impresa dovrebbe sempre considerare il ruolo sociale della stessa impresa;

- la Regione Toscana ha aperto un tavolo di unità di crisi dove la delegazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil ha appreso che l'azienda, a seguito di una richiesta di concordato preventivo aperto in data 28 marzo c.a., con una prospettiva di continuità che poi non si è concretizzata, ha ufficializzato il ritiro dello stesso e il deposito di istanza di liquidazione giudiziale con esercizio provvisorio che mette oltre 40 lavoratori ed interi nuclei familiari in una situazione di grande precarietà, dato che gli stessi, già da 2 mesi non percepiscono nessuna retribuzione;

- per sua stessa ammissione, interpellato dall'interrogante al punto 'Comunicazioni', durante il Consiglio comunale del 18 maggio u.s., il Sindaco Alessio Spinelli ha dichiarato di avere partecipato al suddetto tavolo di unità di crisi;

in una lettera pubblicata il 19 maggio 2023 da alcuni Media locali e sottoscritta da 26 dipendenti, gli stessi affermano che i titolari dell'azienda in questione hanno fatto l'impossibile per salvaguardare l'impresa ma purtroppo certi Istituti di Credito avrebbero congelato i conti aziendali;

lo scrivente Consigliere comunale

I N T E R R O G A

Il Sindaco(come partecipante al tavolo di unità di crisi)

e l'Assessore competente, per sapere/conoscere:

- vista la partecipazione del Sindaco al tavolo di crisi costituito presso la Regione Toscana, lo stato dell'arte dettagliato del triste evolversi di questa crisi aziendale;

quali iniziative possano essere rapidamente messe in atto a livello territoriale, affinché le Istituzioni preposte, mettano in campo tutti gli strumenti possibili di sostegno ai lavoratori interessati e alle loro famiglie, come per esempio gli ammortizzatori sociali, in modo da sostenere subito le persone che si trovano senza stipendio in un'epoca così difficile, caratterizzata da consistenti aumenti del costo della vita che da diverso tempo, ha subito una notevole impennata;

- pur riconoscendo che la materia non è strettamente di competenza comunale, quale ruolo possa esercitare l'Amministrazione, in sinergia con le Istituzioni preposte, ai fini di una risoluzione positiva di questa crisi aziendale che salvaguardi il posto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda Factory Srl. di Fucecchio.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa