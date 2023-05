Si staccano pietre all'interno della Cupola del Brunelleschi, nessun ferito

Dopo l'uscita dell'ultimo gruppo di turisti dalla basilica di Santa Croce, alcuni pezzi di pietra si sono distaccati all'interno della Cupola del Brunelleschi. Lo riportano i quotidiani Repubblica e Tirreno, e non può che tornare alla memoria il tragico episodio del 19 ottobre 2017 quando un turista catalano morì proprio in seguito alla caduta di pezzi di capitello. Per quella vicenda un mese e mezzo fa i vertici di allora dell'Opera di Santa Maria del Fiore vennero giudicati tutti assolti.

Tornando al fatto in questione, venerdì sera scorso due pezzi di pietra sarebbero caduti da uno degli oblò della scala che porta verso la vetta della cupola. Il direttore generale dell'Opera Lorenzo Luchetti ha rassicurato dicendoche non ci sono rischi per il momento e che non ci sarebbero ulteriori distacchi in vista. L'accesso alla Cupola è stato vietato il sabato mattina fino alle 10 del mattino.