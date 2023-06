Anziana trovata morta a Pistoia, esclusa morte naturale dall'autopsia

L'autopsia sulla donna di 90 anni, Ottavina Maestripieri, trovata senza vita giovedì 1 giugno nella sua abitazione di Pistoia ha escluso la morte naturale. I medici legali incaricati dalla procura di eseguire gli accertamenti autoptici si sono riservati 60 giorni di tempo per consegnare il proprio responso ufficiale.

A ritrovare l'anziana senza vita nella casa in via Monteverdi è stato il figlio, sessantenne, indagato per omicidio volontario. L'arresto dell'uomo, che si trova da ieri nel carcere di Prato, non avrebbe a che fare con l'indagine per la morte della madre ma per evasione dai domiciliari. L'uomo infatti, scoprendo il decesso della madre alle sette e mezza del mattino, avrebbe violato la detenzione domiciliare a cui era sottoposto dal tribunale di sorveglianza, dopo una condanna passata in giudicato a un anno per truffa, poiché secondo le prescrizioni sarebbe potuto uscire di casa solo tra le 10 e le 12.