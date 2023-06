Cena di classe alla Festa de L'Unità, il PD risponde: "Non è festa di istituto, ma del Comitato Genitori"

Leggiamo con stupore le parole di Progetto Montespertoli, della Lega e di Susanna Ceccardi contro la nostra Festa de L'Unità. A loro dire saremmo colpevoli di voler politicizzare le scuole di Montespertoli. Niente di più falso: l'iniziativa di questo sabato, finita nel mirino della destra, non è la festa dell'Istituto Comprensivo (che non ha con il nostro partito nessun tipo di rapporto e che non è mai stato coinvolto nell'organizzazione della festa), ma una serata organizzata dal Comitato Genitori di Montespertoli pensata per offrire uno spazio di socialità ai ragazzi e alle ragazze per l'inizio dell'estate.

Questa serata si è svolta regolarmente anche l'anno scorso senza polemica alcuna, esclusivamente perché il comitato aveva bisogno di uno spazio con cucina e noi avevamo prenotato l'unico spazio adatto alle loro esigenze per gli stessi giorni in cui il comitato voleva fare la festa. Per questo il Pd, in spirito di piena collaborazione, ha acconsentito a ospitare la cena, premurandosi peraltro di non inserire nessun tipo di iniziativa politica in quella giornata. La serata avrà uno spazio a sé stante, con musica a cura del Comitato Genitori, fuori dallo spazio dibattiti (che in ogni caso sarà vuoto quel giorno).

Dispiace enormemente che Progetto Montespertoli non si sia preso la briga di domandare come stessero le cose non tanto a noi (capiamo che il 2024 si avvicina e i loro silenzi come opposizione in questo Comune iniziano a pesare), ma al Comitato Genitori.

Tirare in ballo le scuole di Montespertoli e i volontari del Comitato Genitori a tal punto da sguinzagliare anche europarlamentari che Montespertoli non sanno neanche dove sia sulla mappa è stata una strumentalizzazione di pessimo gusto.

Si può fare polemica politica, ma bisognerebbe lasciar stare la scuola.

A dimostrazione della nostra buona fede abbiamo modificato la dicitura dell'evento sul programma.

Rimane l'amaro in bocca per una polemica che poteva essere evitata con un colpo di telefono agli organizzatori di quella iniziativa, senza farli finire nel tritacarne mediatico.

Caro Progetto Montespertoli, cara Lega, se proprio non volete far politica parlando delle vostre idee, almeno prendetevela con noi e lasciate in pace la scuola.

La Segreteria PD di Montespertoli