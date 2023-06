Se ne va un grande del cinema: addio a Francesco Nuti

Il cinema, la musica, la Toscana, l'Italia intera: tutti piangono la scomparsa di una colonna, di un fuoriclasse. Se ne è andato a 68 anni Francesco Nuti, autentico istrione e figura simbolo del cinema del nostro Paese. Originario di Prato, è venuto a mancare a Roma nella mattinata di lunedì 12 giugno.

Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore.

Francesco Nuti è stato per anni uno degli attori più divertenti, romantici, tragici, comici di una grande generazione di personaggi provenienti dalla Toscana. Nato a Firenze nel 1955, ha legato gran parte della sua vita a Prato, o meglio, alla frazione di Narnali. Prima di passare allo spettacolo ha lavorato in un'azienda tessile, poi è stato uno dei volti inconfondibili dei Giancattivi.

Assieme a Alessandro Benvenuti e Athina Cenci ha scritto pagine memorabili di tv, teatro e cinema. Con quella comicità quasi surreale, toscanissima ma al tempo stesso moderna e internazionale, è diventato da subito un'icona. Fare un elenco dei suoi film occuperebbe un intero articolo. Dall'esordio in 'A ovest di Paperino' a 'Madonna che silenzio c'è stasera', da 'Stregati' a 'Donne con le gonne', passando per quelle pietre miliari del cinema come 'Caruso Pascoski' o 'Io, Chiara e lo Scuro'. Era un fuoriclasse per la sua epoca, spesso precursore, talvolta non capito dalla critica.

Sceneggiatore, regista e anche produttore, coi suoi film ha vinto di tutto ed è stato campione d'incassi, 'ragazzo d'oro' degli anni ottanta sul grande schermo. È stato anche interprete di bellissime canzoni, non solamente ironiche o scanzonate, ma anche sentite e appassionate.

La vita di Francesco Nuti è stata segnata anche da alcune pagine meno positive. A lungo ha sofferto di depressione, ha avuto problemi di alcolismo e ha tentato il suicidio. Negli ultimi anni era infermo a causa di un incidente domestico: le rare apparizioni in pubblico avevano commosso i fan, che attendevano il suo ritorno sulle scene.

È stato un grande della cultura italiana. Tante sue frasi, tante sue trovate rimangono nel cuore e nella mente di generazioni di toscani e di italiani. Nell'Olimpo del cinema del Granducato c'è sicuramente spazio per un fenomeno così. Ci mancherà.

Mazzeo: "Se ne va un'icona"

"A pochi giorni dal suo 68esimo compleanno se ne va un pezzo del cinema italiano. Un’icona per tanti appassionati che fra gli anni ‘80 e ‘90 hanno apprezzato i suoi film.

Francesco Nuti, attore, regista, compositore e produttore fiorentino, era una sorta di leggenda. Non è un caso che a breve avrebbe ricevuto il Globo d’oro alla carriera, riconoscimento cinematografico assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. Lo aveva già vinto come miglior attore emergente insieme al David di Donatello.

Nuti ci ha deliziato da attore e anche da regista, dopo aver acquisito rapidamente, una certa dimestichezza anche dietro la macchina da presa.

È stato uno dei protagonisti del nostro cinema, ha rappresentato un punto di snodo per il nuovo cinema italiano.

Da anni ci mancava la sua ironia a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Alla figlia Ginevra e a tutta la famiglia e ai suoi cari la mia più sentita vicinanza.

Non dimenticherò mai quella risata e quegli occhi scuri così brillanti e profondi".

Così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana.