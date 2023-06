Cruciverba, puzzle, rebus e non solo: torna l'Enigmistica di gonews.it

Al mare, in montagna, in salotto, in terrazza, al parco. D'estate, in ogni posto, c'è un modo semplice e divertente per passare il tempo: l'enigmistica. Per il 2023 ecco dunque che gonews.it vi viene in aiuto, per il terzo anno di fila!

È in distribuzione in questi giorni l'Enigmistica di gonews.it, piena di cruciverba, crucipuzzle, sudoku e tantissimi altri giochi a tema toscano, con un occhio di riguardo a Zona del Cuoio e Empolese Valdelsa.

La 2023 sarà un'edizione particolare, dato che è pure l'anno del primo festival di gonews.it, Corsivo, che si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno a partire dalle 17 al Parco di Serravalle a Empoli. Una sezione è dedicata proprio a Corsivo e chi parteciperà la riceverà in omaggio.

L'Enigmistica di gonews.it è rigorosamente gratis, a breve pubblicheremo l'elenco dei posti dove poterla trovare (oltre a Corsivo Festival, naturalmente). Se nel vostro esercizio commerciale volete qualche copia, basta chiedere...

Intanto divertitevi con le parole crociate e non solo!