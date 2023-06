Berlusconi, Stella (FI): "Servono provvedimenti contro il Comune di Vaglia"

"Ho scritto questa mattina al Ministro degli Interni e al Prefetto di Firenze, per chiedere che vengano presi provvedimenti contro il Comune di Vaglia, che con parole insolenti e sprezzanti per bocca del sindaco Leonardo Borchi, si vanta di non ottemperare alle leggi dello Stato. È una cosa molto grave, di cui non è pensabile che il Comune mugellano non risponda in termini di legge". E' quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, e coordinatore regionale del partito, Marco Stella.

Il sindaco di Vaglia, in una email di replica al responsabile Organizzazione di Forza Italia Toscana, che gli chiedeva per quale motivo il Comune non avesse ottemperato a quanto disposto dal Governo Italiano, ovvero il lutto nazionale e le bandiere a mezz'asta per la scomparsa del già Presidente del Consiglio sen. Silvio Berlusconi, ha risposto così: "Buongiorno, informo che deliberatamente non ho listato a lutto le bandiere sulla facciata del municipio, ritenendo inopportuno riconoscere al sig. Berlusconi Silvio tale onore".

"Dunque, i rappresentanti dello Stato e delle Istituzioni, quali sono i sindaci - si chiede Stella - possono permettersi di ignorare le disposizioni del Governo centrale, le leggi, le norme a cui ritengono di non ottemperare, facendo così prevalere le loro opinioni personali su tutto il resto? A parte il fatto che si sta parlando non del sig. Berlusconi Silvio, ma del quattro volte Presidente del Consiglio senatore Silvio Berlusconi. Ma poi, come si fa a chiedere ai cittadini di fidarsi dello Stato e di amare la cosa pubblica, quando certi rappresentanti delle Istituzioni danno prova di partigianeria e faziosità?".

Fonte: Ufficio Stampa