Muore ciclista nelle campagne di San Miniato

Un ciclista è morto questa mattina alle 11 nei pressi di via Cavane, tra la frazione di Catena (San Miniato) e Ventignano (Fucecchio). L'uomo è un 70enne di Fucecchio. Il tragico fatto ha coinvolto i soccorsi della Misericordia di San Miniato Basso e i carabinieri della locale compagnia. Il magistrato di turno è stato informato e dovrà decidere se disporre l'autopsia o restituire la salma alla famiglia per i funerali. Pare che a causare il decesso sia stato un malore improvviso e che il malcapitato si sia accostato al bordo della strada di campagna. Per lui non c'è stato niente da fare.

