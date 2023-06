Università di Siena: il Palazzo del Rettorato aperto in occasione del Palio di Siena

Domenica 2 luglio, in occasione del Palio di Siena, l’Università di Siena partecipa alla giornata di festa cittadina con l’organizzazione di visite guidate, gratuite e aperte a tutti, alla sede centrale dell’Ateneo a Siena.

Il palazzo del Rettorato sarà aperto in via straordinaria: sono previste due visite guidate, alle ore 10 e alle ore 12. Per partecipare occorre presentarsi di fronte al monumento nel cortile del palazzo in anticipo sull’orario indicato (Banchi di Sotto 55).

Nel corso delle visite guidate verranno illustrate le sale storiche e le opere d’arte conservate nel palazzo e sarà possibile salire fino all'antico osservatorio metereologico-astronomico, la cosiddetta “torretta”, per ammirare lo splendido panorama della città da una visuale inconsueta.

Durante la giornata le sale studio San Francesco e Sala Rosa saranno chiuse.

Informazioni e contatti sono pubblicati all’indirizzo www.unisi.it/unisilife/eventi/visite-guidate-palazzo-rettorato-palio

Fonte: Università di Siena