Kin Sori di Altopascio conquista cinque medaglie al Torneo Kim e Liù

Un nuovo grande successo per la Kin Sori Taekwondo asd Altopascio al Torneo Kim e Liù 2023, il campionato italiano di combattimento che si è svolto al Foro Italico di Roma, conquistando due ori, due argenti e un bronzo.

In gara ben sedici atleti della società che, con impegno e passione, hanno raggiunto importanti traguardi durante i due giorni di combattimento, guidati dai maestri Simone Niccolai e Vikki Jayne Todd. Spicca l’atleta Sofia Jasmine Palomba che mantiene il titolo italiano e, per il secondo anno di fila, risulta essere la più forte sul territorio nazionale nella categoria Children, confermandosi campionessa italiana anche per l’anno 2023.

Titolo di campionessa italiana anche per Sara Amheti, giovanissima atleta che vince il suo primo titolo italiano nella categoria Kids. Mia Giovannelli, categoria Beginners, e Aurora Mollica, categoria Kids, si aggiudicano invece il titolo di vice-campionesse italiane nelle loro rispettive categorie.

Un altro importante successo per la società sportiva, una tra le prime dieci migliori d’Italia nel ranking tesserati, con oltre duecento bambini iscritti. La Kin Sori Taekwondo asd, con le sue due sedi di allenamento (una a Ponte Buggianese e l’altra a Badia Pozzeveri) è una vera eccellenza dello sport in Toscana, nella provincia di Lucca e della Valdinievole: queste cinque medaglie conquistate la confermano come la prima delle società Taekwondo in Toscana con il settore giovanile.

Fonte: Ufficio Stampa