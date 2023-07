Lutto a Empoli, è morto l'Omino coi Baffi Marco Cappelli

"Non è giusto": questo il commento più comune alla notizia giunta ieri in tarda serata della morte di Marco Cappelli, conosciuto da tutti a Empoli come 'Omino coi baffi'.

Aveva 48 anni ed è scomparso improvvisamente per un attacco cardiaco, lasciando un vuoto nella grande comunità empolese. Lavoratore Sammontana, nel tempo libro coltivava numerose passioni: era parte attiva dell'Anpi Empoli e del circolo Arci di Brusciana, faceva il fotografo amatoriale ed era appassionato di concerti e di musica rock, tanto da tenere anche una trasmissione sulla web radio Orme Radio. È stato anche consigliere comunale a Empoli per i Comunisti Italiani a inizio anni '00.

Tra le tante manifestazioni di affetto, un messaggio particolarmente affettuoso merita la citazione: "Fai buon viaggio e ricordati di portare un teleobiettivo. Da lassù le foto vengono meglio".