Muore a 22 anni in un incidente, il conducente dell'auto patteggia 3 anni

Tre anni di patteggiamento per il 24enne che il 7 ottobre 2022 alla guida della sua auto provocò un incidente in cui morì la studentessa 22enne Federica Canneti, residente a Castiglion Fiorentino. Il giovane, tramite i propri legali, chiederà l'affidamento in prova.

Dalle indagini è emerso che il giovane stava guidando ad una velocità di 137 km orari, e che fu questo a provocare l'uscita di strada dell'auto poco prima dell'abitato di Vitiano, lungo la regionale 71. Non furono trovate invece tracce di droga o alcol.

I genitori parlano di "ingiustizia": "Siamo sconsolati, amareggiati e offesi dalla giustizia italiana. Questa sentenza per noi è un ergastolo, ci condanna ad avere questa pena nel cuore a vita", queste le loro parole.