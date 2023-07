Migliori pizzerie italiane, 11 su 100 sono in Toscana

Undici pizzerie toscane si trovano nella lista delle cento migliori in Italia. È l'elenco di 50 Top Pizza Italia 2023, che per questa edizione vede crescere nel suo ranking i pizzaioli dalla Toscana, che passano da 10 del 2022 a 11. Quattro di questi si trovano entro i primi cinquanta posti.

50 Top Pizza Italia 2023, le pizzerie toscane in classifica

La prima pizzeria toscana che si trova in classifica è Apogeo, di Pietrasanta, che si piazza al 16esimo posto nazionale. Il locale di Massimo Giovannini si trova in via Pisanica, inserito nella cornice di una casa colonica. Subito dopo c'è 'O Scugnizzo, al 23esimo posto e medaglia d'argento per la regione, di Pierluigi e Gennaro Police, situata nel centro della città in via de' Redi. Terzo gradino del podio e 29esimo gradino in Italia per Giovanni Santarpia, pizzeria a Firenze che prende il nome del campano alla guida del locale in via Senese.

La classifica prosegue spostandosi in provincia di Siena, a Colle di Val d'Elsa, per la 40esima posizione ottenuta da Pizzeria Chicco. Situata in pieno centro del borgo, in via Giuseppe Garibaldi, è gestita dal pizzaiolo Stefano Canosci. Per la pizzeria toscana successiva si va al 60esimo posto, occupato da Il Vecchio e il Mare a Firenze, con gli impasti di Mario Cipriano in via Gioberti. Sempre nel capoluogo, al 62esimo posto si trova Giotto Pizzeria-Bistrot, con le pizze di Marco Manzi nella nuova sede a due passi da Santa Maria Novella.

Ritorno in Versilia quello della 65esima posizione con Battil'oro, di Gennaro Battiloro, in via Asilo a Querceta. In direzione mare, a Cecina, la Bottega Dani di Gabriele Dani in via Vecchia Livornese conquista il 76esimo posto. All'80esimo, e nona posizione toscana, si piazza La Pergola a Radicondoli (Siena) del pizzaiolo Tommaso Vatti in via Garibaldi. Le ultime due posizioni sono infine l'84esima, de La Fenice Pizzeria Contemporanea a Pistoia di Manuel Maiorano in via Dalmazia, unica new entry per quest'anno dalla regione e ZenZero, a Pisa in via Lucchese, che chiude con le pizze di Stefano Bonamici l'elenco 2023 per la Toscana all'89esima posizione.