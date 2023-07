Bilancio Firenze, nessuna tassa e servizi implementati

Nessuna nuova tassa o tariffa, servizi alla persona garantiti ed incremento del piano degli investimenti per migliorare le infrastrutture comunali. E’ quanto licenziato dal consiglio comunale che ha approvato la delibera dell'assessore al bilancio Giovanni Bettarini contenente la verifica degli equilibri di bilancio.

Nonostante la crisi energetica ancora in corso, la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime ed il conseguente caro prezzi, l’Amministrazione è riuscita a confermare l’equilibrio di bilancio come per gli anni scorsi dedicando inoltre una particolare attenzione agli investimenti sul territorio fiorentino.

“Aumentano investimenti nella sicurezza stradale, nel verde, nella cultura e nel sociale - ha dichiarato Bettarini - e l’amministrazione conferma solidità e capacità progettuale di cui siamo orgogliosi”. Bettarini ha ringraziato gli uffici e le commissioni consiliari per il lavoro svolto e poi ha sottolineato, tra i principali investimenti, “gli 11 milioni da destinare all’edilizia popolare, un milione per il nuovo museo della Lingua, mezzo milione per il nuovo ufficio di sicurezza stradale. Da sottolineare anche le maggiori entrate grazie agli aumentati controlli ai bus turistici (+ 750 mila euro) e un milione e mezzo in più per le utenze, a causa della crisi energetica”.

Sulla spesa corrente si conferma l’erogazione di tutti i servizi alla persona ed una particolare attenzione sulla sicurezza, che porta a stanziare 0,7 mln aggiuntivi. Si segnala in particolar modo un incremento di spesa corrente a carico della fiscalità generale sulle politiche culturali (1,7 milioni), sulla mobilità (4 milioni in più), sugli interventi al verde pubblico ed alla manutenzione degli immobili comunali (1 mln).

Particolarmente significativo è il piano degli investimenti: a febbraio era stato previsto un piano investimenti da un miliardo e 800 milioni, nonostante l’aumento dei costi delle materie prime e l’inflazione l’Amministrazione ha lavorato per incrementarlo portandolo a 1,887 milioni, nei quali particolare attenzione è riservata agli investimenti in infrastrutture stradali, sportive, scolastiche e verde pubblico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa