La Girandola Viaggi compie 40 anni, una targa in omaggio dal Comune

Una targa per festeggiare quaranta anni di attività, di progetti pensati per clienti in cerca del proprio viaggio dei sogni. Nella mattinata di oggi, martedì 18 luglio 2023, l'assessore comunale Massimo Marconcini ha consegnato allo staff dell'agenzia La Girandola Viaggi il riconoscimento, "un attestato di gratitudine e di riconoscimento dell'amministrazione comunale di Empoli per la serietà, la dedizione e l'attenzione prestata alla clientela", come riportato nell'incisione.

La Girandola Viaggi, i cui titolari oggi sono i fratelli Valerio e Manuela Negro, ha iniziato la sua attività nel 1983, fondata da Leo Negro, primo sindaco eletto dopo la Seconda Guerra Mondiale a Capraia e Limite. L'agenzia, del cui staff fanno parte anche Caterina Negro, Serena e Fabio Mannucci, Celestina Bonaffini e Martina Costagli, si è specializzata negli anni nell'organizzazione di viaggi di gruppo.

"Festeggiare traguardi così significativi tagliati dalle attività del territorio è ogni volta motivo di orgoglio - sottolinea l'assessore Marconcini - Ogni saracinesca racconta una storia, racconta legami e racconta un impegno costante per offrire servizi e proposte per i clienti e il territorio, per rinnovarsi seppur nel solco della tradizione fondamenta per ogni attività. Grazie a chi ha scommesso anni fa sulla nostra città e, con sacrificio e competenza, ha proseguito il suo cammino con determinazione".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa