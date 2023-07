Aggredisce più volte la sorella e il cognato, 79enne ai domiciliari

A Capannori un 79enne è stato arrestato per aver aggredito la sorella e il cognato. Per un anno intero, secondo quanto spiegato, avrebbe vessato più volte i due familiari, nonché vicini di casa, colpendoli con schiaffi e spintoni. L'ultimo episodio di violenza risalirebbe al 25 giugno, In quel caso l'anziano, al culmine dell'ennesima discussione, avrebbe prima picchiato la sorella e poi inseguito lei e suo marito brandendo un coltello da cucina. Il 79enne si trova adesso ai domiciliari.