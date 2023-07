Bistecche, celtici, musica, anime: tutti gli eventi del weekend

Che fare l'ultimo weekend di luglio? Certo, la gente inizia a andare in ferie, le città si svuotano e si riempiono le località di mare. Però qualcosa da fare c'è, eccome se c'è. Eccovi qualche consiglio.

Empoli. Arnovecchio, prima liberazione pubblica di rapaci diurni.

Empoli, tutti gli eventi tra centro e frazioni.

Castelnuovo Berardenga. Il Chianti Festival si chiude alla Certosa di Pontignano con 'Una piccola Odissea'

Firenze, Cascine. Un nuovo album, intimo ed emozionante, quasi interamente cantato in italiano. “Un mondo perfetto” è il nuovo lavoro che il cantautore romano The Niro presenta sabato 29 luglio sul palco di Ultravox Firenze, lo spazio estivo dell’Anfiteatro delle Cascine Firenze. L’ingresso è gratuito e il parcheggio - custodito – è a soli cento metri dal palco, in viale dell’Aeronautica.

Montopoli in Val d'Arno. Una domenica di gusto e tradizione: torna “Rosso Montopoli - La Bistecca sotto la Torre”. La IV edizione Domenica 30 luglio nella scenografica cornice di piazza San Matteo dalle 19.

Altopascio. Ecco la Anime Night. Sabato 29 luglio, in piazza Ricasoli, storici doppiatori e cantanti originali di sigle tv insieme sul palco per celebrare la magia dell’animazione giapponese dagli anni ’80 a oggi.

Fucecchio. Questo weekend: 16esima edizione della Sagra della Bistecca alla Ferruzza - Fucecchio. In via della Pescaia al civico 18 per venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio.

Tirrenia, Pisa. Il respiro si fa spazio attraverso il corpo e la mente, insieme alla creazione vibrazionale, dove le onde sonore sono generate da diversi strumenti ancestrali e curativi. Tutto questo accadrà sabato 29 luglio alle prime luci dell’alba (alle ore 6.30) al Bagno degli Americani di Tirrenia con “The Inner Space”, Yoga e Viaggio Sonoro a cura di Elisa Pozzana, insegnante di yoga e meditazione e Mirko Giacomelli, musico terapeuta. L’obiettivo sarà quello di lasciar andare ogni tensione, raggiungendo la calma e la pace interiore, grazie alle onde sonore create da vari strumenti ancestrali, tra cui le campane tibetane, l’handpan e il gong.

Arezzo. Ecco il Celtic Festival. Spettacoli, rievocazioni, laboratori, conferenze e workshop: ben ventisei iniziative scandiscono il programma della seconda giornata dell’Arezzo Celtic Festival. Sabato 29 luglio proseguirà l’evento storico che, al parco Pertini di viale Giotto, permetterà di vivere un percorso indietro nei secoli tra la magia, le suggestioni e le usanze dei popoli antichi. L’apertura del sabato sarà rivolta ai più piccoli tra i laboratori, i “Racconti del druido” e l’incontro della scuola di magia dedicata a Harry Potter in programma a partire dalle 16.00. Le emozioni e le suggestioni della rievocazione saranno garantite alle 23.00 dall’accensione del Fuoco Sacro da parte dei druidi.