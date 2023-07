Tour de France 2024, dalla partenza a Firenze ecco i comuni attraversati dalla corsa

In Toscana il 2024 sarà un anno da ricordare, per gli appassionati di ciclismo e di sport in generale. Questo perché il Tour de France, per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, partirà da Firenze il 29 giugno, precisamente da piazzale Michelangelo. La corsa coinvolgerà tre regioni, oltre alla Toscana, anche l'Emilia Romagna e il Piemonte. Dopo la conferma del dicembre scorso, appena una settimana fa il sindaco Dario Nardella si è recato a Parigi per il passaggio del testimone all'Italia durante l'ultima tappa del Tour de France.

Un appuntamento che ha segnato, come detto da Nardella, il conto alla rovescia per quello che sarà lo start da Firenze con l'inizio della sfida tra i grandi campioni del ciclismo. Sono dunque già iniziati i preparativi per la Grand Depart 2024 in Toscana.

Un recente video di Florence Tv entra nel merito dei comuni che saranno interessati dalla prima tappa, quella di sabato 29 giugno 2024 della partenza del Tour de France, che terminerà a Rimini. Oltre a Firenze, punto iniziale, la corsa si snoderà nei territori di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Rufina, Dicomano e San Godenzo.