Morta psicologa dopo un tuffo nelle acque dell'Elba, disposta autopsia

Si chiamava Chiara Gazzarrini la donna di 66 anni morta all'Elba sabato scorso per annegamento. La psicologa fiorentina, con studio professionale a Empoli e Firenze, è stata trovata con il corpo riverso in mare, quando sono stati prestati i primi soccorsi, risultati purtroppo vani. La donna, come riporta la stampa locale, era in barca con il marito quando di primo mattino si è tuffata in mare per un bagno, nelle acque di fronte alla spiaggia di Lacona. Ad avvistare il corpo in mare sono stati dei turisti a bordo di un pedalò, che hanno tentato una corsa disperata contro il tempo per raggiungere la riva e provare il salvataggio di emergenza. Il marito, compagno di una vita, era solito attendere il ritorno della moglie, che passava la giornata a riva come d'abitudine. Ma dopo ore in serata ha denunciato la scomparsa ed è venuto a conoscenza della tragica sorte della sua compagna di vita, madre di due figlie. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e verrà trasferita dall'Elba per l'autopsia.