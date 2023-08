Damiano David si gode il concerto alla Festa della Birra in Maremma

Quando sei una rockstar internazionale e vieni a rifugiarti sull'Amiata a una sagra estiva in vista del Ferragosto. Questo è quel che è accaduto a Manciano, quando alla Festa della birra di San Martino sul Fiora, sotto al palco del concerto dello scorso fine settimana, è arrivato Damiano David, cantante e leader dei Måneskin. Nonostante la 'mise' volutamente anonima, con felpa e occhiali da sole, David è stato riconosciuto e salutato dai presenti, e lui stesso non ha mancato di ringraziare senza atteggiamenti da divo, ma solo da un ragazzo in vacanza che vuole godersi qualche ora di spensieratezza lontano dai riflettori. Per la cronaca, il concerto degli Outside Band ha animato l'evento maremmano.

Il Comune di Manciano ha commentato così l'avvenimento: "Stupore e incredulità tra i vacanzieri e cittadini che erano alla sagra, per aver ballato con il cantante famoso a livello internazionale, in vacanza in questi giorni in Maremma. “È stato bellissimo condividere una serata con una star di questo calibro - spiega la pro loco di San Martino. Damiano è un ragazzo semplice e umile che non ha voluto neanche salire sul palco per non creare scompiglio. Ma ha salutato tutti ed è stato carino con tutti noi”.

In questi giorni altri divi internazionali hanno fatto capolino in Toscana, tra cui Michael Douglas in visita a Montalcino, Leonardo Di Caprio e Tobey Maguire a Vinci, Kanye West a Prato.