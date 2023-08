"Organizzeremo momenti di educazione alla sessualità": la decisione della sindaca Barnini

Sono giorni molto duri per le notizie che arrivano da tutta Italia riguardo violenze di genere e stupri di gruppo. Brenda Barnini, sindaca di Empoli, ha deciso di prendere posizione e lo ha fatto con un lungo post su Facebook in cui, tra le altre cose, ha puntato il dito su una diversa e migliore educazione sessuale nelle scuole. E ha annunciato anche una novità per le scuole del comune che amministra.

"Sono arrivata a prendere una decisione, perché non voglio sottrarmi alla mia parte di responsabilità" ha scritto Barnini. "Nelle prossime settimane chiederò la collaborazione del professionisti pubblici del consultorio, ma anche dei privati che vorranno mettersi a disposizione, delle associazioni e del terzo settore per organizzare dentro e fuori dalle scuole del nostro territorio momenti di educazione alla sessualità e alla affettività".

Ancora la sindaca empolese: "Tutti coloro che vorranno dare una mano saranno preziosi perché qui c’è bisogno di creare una grande alleanza contro l’odio e la violenza, che non colpevolizzi le vittime e non dipinga come lupi di una favola i cattivi. C’è bisogno di rimettere sul binario della realtà questa ondata di violenza, che tocca e potrebbe toccare a ciascuno di noi di vivere".

"Sarà solo una goccia nel mare, ma andrà nella direzione giusta quella che non si ferma al giorno della violenza, al solo tempo presente ma pensa al futuro dei nostri figli e della nostra società" ha concluso Barnini.