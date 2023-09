Scrive un libro a 88 anni, dalle pagine di Iria Parlanti devoluti 4mila euro all'Airc

Non si fermano le vendite del libro e neppure le testimonianze di affetto che Iria Parlanti è riuscita a suscitare con la sua opera. Del resto se si usano parole dettate dal cuore è facile arrivare dritto al cuore di ogni lettore. Ecco quindi facilmente spiegato il successo editoriale de "La Sartoria della Solidarietà – Una storia cucita a mano" il volume scritto da Iria e presentato dall’88enne autrice a Calcinaia e a La Rotta.

Ebbene sono ormai diverse centinaia le copie del libro che sono finite nelle case di chi, attraverso un’offerta libera, ha voluto prenderlo, leggerlo e contribuire ad un’importante opera di solidarietà. Già perché con l’intero ricavato di "La Sartoria della Solidarietà – Una storia cucita a mano", Iria ha potuto donare ben 4000 € all’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro e 400 € all’Associazione di Pontedera Non più Sola, un gruppo di donne, tra le quali anche alcune pazienti, che ha deciso di mettersi in gioco per offrire un sostegno a coloro che devono affrontare la terapia per il tumore al seno. E visto che i libri continuano ad essere presi, l’autrice ha pensato bene di cominciare un’altra raccolta fondi a favore stavolta dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. L’obiettivo stavolta è di raggiungere i 1000 € da devolvere a questa eccellente struttura ospedaliera che si occupa dell’assistenza sanitaria dei bambini. Le copie del meraviglioso libro di Iria non sono moltissime per cui invitiamo chi ancora non lo avesse letto, ad affrettarsi a prenderlo, magari con una generosa offerta, ben sapendo che il ricavato andrà stavolta ad un’Ospedale della nostra Regione che ha fatto molto per tanti bambini e che con l’aiuto di tutti, potrà fare ancora di più.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa