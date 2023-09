Picchia anziano con dei legni per rapinarlo, arrestato 17enne

Ieri i carabinieri di Santa Maria Novella hanno arrestato a Firenze un 17enne di origini magrebine trasferendolo in un istituto penale per minori per tentata rapina aggravata lo scorso 28 giugno ai danni di un 74enne. L'anziano, alle 10 di mattina, era uscito in piazza Vittorio Veneto per portare fuori il cane. E' stato avvicinato da un giovane armato di due bastoni in legno, il quale lo ha colpito intimandogli di consegnare portafogli e telefono. Non ha ricevuto nulla e per questo è scappato vicino alla prima fermata della tramvia. L'anziano ha ricevuto una prognosi di 35 giorni. I carabinieri sono riusciti a individuare e denunciare il giovane dopo l'analisi delle telecamere di videosorveglianza e dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti.