Sara Scimmi, le prove del pool non bastano: chiesta archiviazione per omicidio volontario

La vicenda processuale legata alla morte di Sara Scimmi sta diventando un susseguirsi di archiviazioni. La pm Ester Nocera ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo per omicidio volontario, il secondo in pochi anni, dopo che la perizia dei legali della famiglia si era incentrata su dei dettagli che, a loro dire, avrebbero potuto riaprire il caso. Sarà il giudice a decidere se accogliere la richiesta o rimandare a ulteriori indagini. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno.

Nella versione della famiglia, Sara sarebbe stata abbandondata da un'auto vista nei filmati pochi secondi prima dell'orario in cui Sara è poi stata colpita dal tir guidato da Milko Morelli, assolto in primo grado per omicidio stradale aggravato dalla fuga ma per il quale è in attesa la discussione per l'appello. Le conclusioni del pool internazionale di legali a cui si è affidata la famiglia Scimmi sono state giudicate infondate dalla procura.

Le anlisi puntavano anche a chiarire se il cellulare di Sara Scimmi fosse stato manomesso, cancellando dati e conversazioni in chat che sarebbero potute essere indispensabili per una svolta nelle indagini.

Intanto domani sarà l'anniversario dalla scomparsa: il 9 settembre di 6 anni fa ci lasciava la 19enne, in quella terribile notte in cui una serata in discoteca si è trasformata in un incubo.