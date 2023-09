Raccolta firme per l'operazione 'Strade sicure' nella sede della Lega a Castelfiorentino: soddisfatto il centrodestra

Susi Giglioli, Lucia Masini e Sabrina Ramello, rispettivamente capogruppo Lega a Castelfiorentino, responsabile Fratelli d’Italia per i comuni della Valdelsa, coordinatore FI per i comuni Empolese valdelsa, esprimono soddisfazione per il riscontro che ha avuto la prima raccolta firme relativa all’ operazione "STRADE SICURE" iniziata lunedì 11 settembre presso i locali della sede Lega a Castelfiorentino che ha annoverato un centinaio di sottoscrizioni in poco più di un’ora.

Non possiamo esimerci dal ringraziate le tante persone che anche dai comuni vicini si sono recate al punto di raccolta. A coadiuvare la raccolta firme vi fossero anche Eliseo Palazzo, Carlotta Paolieri, rispettivamente consiglieri Lega a Certaldo e Castelfiorentino nonché Riccardo Borghini del circolo Fratelli d’Italia di Certaldo, Tiziana Bianconi segretario Lega Empoli, Giuseppe Romano consiliere Forza Italia a Montaione.

Ciò a nostro avviso è stato segnale importante, sicurezza e degrado sociale sono questioni molto sentite da tanti cittadini che il centro destra si impone di affrontare anche a livello locale con tutti gli strumenti a disposizione. Il fallimento di chi amministra da sempre i nostri territori è cosa nota pertanto serve guardare e attivarsi a livello di area oltre i vari confini comunali.

Il riscontro e la presenza di persone provenienti anche da comuni vicini è indice che certe criticità non sono peculiarità solo di Castelfiorentino e pertanto crediamo che la petizione da noi pensata per tutti i comuni dell’empolese valdelsa abbia colto nel segno.

La raccolta firme proseguirà fino al 15 ottobre e proprio in questi giorni stiamo programmando eventi di raccolta firme congiunti e specifici di cui faremo pubblica informazione, nel frattempo gli interessati alla sottoscrizione potranno trovare la modulistica presso tutti i gazebo e sedi fisse di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia presenti nei vari comuni nonché contattando i vari referenti di zona.

Fonte: Lega - Fratelli d'Italia - Forza Italia Empolese Valdelsa