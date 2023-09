La Casa di Comunità 'Gino Strada' apre le sue porte in centro a Empoli

Inaugurata quest'oggi la Casa di Comunità di piazza XXIV Luglio a Empoli, intitolata a Gino Strada. I servizi sanitari con medico e infermiere si trovano nello stesso palazzo riqualificato dove pochi mesi fa si era tenuta l'inaugurazione del condominio solidale per famiglie in difficoltà e disabili. Gli ambulatori a piano terra ospiteranno i medici di famiglia oltre a molti servizi sanitari, raggiungibili a piedi per chi abita in centro storico.

