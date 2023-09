Un 39enne è stato trovato in strada con ferite da arma bianca dopo la mezzanotte di ieri, ed è stato trasportato alle Scotte di Siena in codice giallo. L'uomo è stato trovato nella centrale via XX settembre. Sul posto per gli accertamenti i Carabinieri. L'episodio deve essere ancora chiarito nei suoi contorni. Già altro casi di violenza si erano verificati nei giorni scorsi.