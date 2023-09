Empoli campione d'Europa di Subbuteo: la medaglia d'oro al giovane Lorenzo Sani

Trionfo azzurro ai recenti europei di Calcio da Tavolo, disputati sabato 16 e domenica 17 settembre a Gibilterra. Dal Regno Unito le formazioni italiane sono tornate a casa con ben 9 medaglie d'oro sulle 12 in palio nei tornei delle varie categorie. E tra queste, c'è una vittoria che parla empolese.

È quella conquistata dal giovanissimo Lorenzo Sani, che nei panni di giocatore della Nazionale Italiana di Subbuteo è salito sul primo gradino del podio nella categoria Under 12 battendo, insieme ad altri 4 giocatori coetanei, la Spagna per 3 a 1. Empolese doc, il talento di Sani è sbocciato in poco più di un anno, con gli allenamenti a colpi di indice sul panno verde del Subbuteo Club Sombrero di San Miniato Basso. Rientrato con l'oro al collo, il campione europeo è stato intervistato da RadioLady 97.7, raccontando del recente campionato europeo e guardando ai prossimi obiettivi da raggiungere. Intervistato da Cristina Ferniani e Freddy Lavezzo in "Benvenuti a Casa Lady", con il giocatore azzurro c'era anche Alessio Guardini, fondatore del Subbuteo Club sanminiatese.

Sul tetto d'Europa il giovanissimo Sani non c'è salito da solo, ma ha portato con sé anche la squadra della sua città. Come raccontato infatti, il giocatore ha affrontato gli sfidanti con la formazione azzurra in miniatura. Un gioco, celebre specialmente negli anni '70 e '80, che se per un certo periodo è stato sostituito dai videogames, non è stato affatto dimenticato da tanti appassionati del tempo e nuove generazioni. "Inizialmente l'ho scoperto con il mio babbo" racconta Sani parlando del padre, Sandro Sani presidente del club Subbuteo di San Miniato. Da lì è partita la passione, che ha avvicinato il neo campione al Subbuteo e che in una manciata di mesi l'ha portato alla convocazione in Nazionale. "All'inizio non ci credevo - continua Lorenzo riferendosi alla chiamata per gli europei - allo stesso tempo ero felice. È stata una bella esperienza in cui ho fatto gruppo con gli altri bambini convocati".

Come spiegato ai microfoni di RadioLady da Guardini, il ritrovo del club è ogni venerdì sera alla Casa Culturale di San Miniato Basso: "Tutti possono venire a giocare e imparare, non c'è limite di età". Adesso il talento del Subbuteo punta a raggiungere le sue ambizioni tra gol e passaggi sul tavolo. Una su tutte la convocazione ai mondiali, che si terranno nel settembre del 2024 a Tunbridge Wells, nella contea del Kent in Inghilterra, proprio dove il gioco da tavolo che riproduce regole e azioni del calcio, nacque alla fine degli anni quaranta.

Guarda l'intervista completa su RadioLady 97.7