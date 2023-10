Un fine settimana senza smartphone per adulti e bambini: la sfida a Bagno a Ripoli

Spegnere i telefonini, riaccendere le connessioni umane. A Bagno a Ripoli (Firenze) sta per svolgersi il primo weekend “smartphone free”. Una due giorni di giochi, attività creative, laboratori per adulti e bambini intitolata “Connessioni in gioco”, organizzata dal Comune nell’ambito del progetto “Custodi Digitali Toscana”, in collaborazione con gli Istituti comprensivi “Teresa Mattei” e “Antonino Caponnetto”, con il contributo di Cemea Toscana.

I pomeriggi di sabato 7 e domenica 8 ottobre, adulti e bambini saranno i protagonisti di decine di iniziative ludiche con una sola parola d’ordine: staccare i cellulari, dimenticarli e prendersi una pausa per qualche ora da dedicare totalmente alle relazioni a tu per tu. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di aprire una riflessione di comunità sul tema della dipendenza da dispositivi digitali, è una tappa del più ampio progetto di prevenzione ed educazione "Custodi Digitali Toscana. Il benessere digitale dei bambini è cura di tutti” promosso da un gruppo di genitori, educatori e docenti ripolesi col supporto dell’associazione Media Educazione Comunità, avviato dal mese di maggio a Bagno a Ripoli con i primi appuntamenti pubblici.

Sabato 7 ottobre le iniziative si apriranno alle 15 ai giardini “Silvano Nano Campeggi” ai Ponti lungo la via Roma (in caso di pioggia la manifestazione si terrà alla scuola media “Granacci”). Reading, sfide di abilità, canti, costruzioni di giochi, attività manuali e creative, col legno o con materiali di recupero, e storie recitate terranno banco fino alle 18, grazie al coordinamento di Cemea Toscana e al supporto della Biblioteca comunale. La partecipazione è libera e gratuita.

Prima di entrare nell’arena “screen-free”, adulti e ragazzi sono invitati a riporre i loro dispositivi digitali. Unico strumento consentito una macchina fotografica.

Nella giornata di domenica 8 ottobre, l’appuntamento è per i soli adulti e per le ragazze e i ragazzi dagli 11 anni in su al Teatro comunale di Antella (via di Montisoni 10). Alle 18.00, Davide Dolores porterà sul palco lo spettacolo “Nel nome del Dio Web”, scritto da Matthias Martelli e dedicato al tema dell’iper-connessione. La partecipazione è gratuita, posti in esaurimento: per info e prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre alle 13.00 scrivere a cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it. Possibilità di aperitivo alla Carrozza 10 dopo lo spettacolo.

“Tornare a guardarsi negli occhi, giocare insieme oltre gli schermi. ‘Connessioni in gioco’ è solo un tassello del progetto di educazione digitale su cui come istituzioni sentiamo la responsabilità di investire, per il benessere e il futuro delle nuove generazioni. Anche per noi adulti abbandonare il cellulare per un pomeriggio intero sarà una bella sfida, l’auspicio è di essere in tanti”, commenta il sindaco Francesco Casini.

“Non si vive senza tecnologia, ma la tecnologia è vissuta bene solo se usata correttamente. Per ispirarne un impiego costruttivo vogliamo far diventare ‘Connessioni in gioco’ un appuntamento fisso. Spegnere i telefoni, riaccendere le connessioni umane: l’invito è rivolto a tutti”, dichiara l’assessore alla scuola Francesco Pignotti.

Il progetto di educazione digitale proseguirà con attività formative dedicate ai docenti dei due Istituti ripolesi per affrontare in classe un percorso sulla cittadinanza digitale. E con il coinvolgimento dei genitori nella stesura dei Patti Digitali, un documento con regole condivise per promuovere un corretto utilizzo dei dispositivi digitali (info: https://pattidigitali.it/).

L’iniziativa “Connessioni in gioco”, promossa dal Comune di Bagno a Ripoli grazie al Centro di documentazione educativa nell’ambito del progetto “Custodi Digitali Toscana”, si svolge in collaborazione con Biblioteca comunale Bagno a Ripoli, Teatro Comunale di Antella, l’associazione Media Educazione Comunità e l’associazione Centri d'Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva – Cemea Toscana.

La manifestazione si tiene grazie al supporto di Fondazione CR Firenze, Unicoop Firenze – Sezione soci Bagno a Ripoli, libreria Nani Pittori, Romoli Lavorazione Metalli, Gm2 Impresa Edile, RRIE Impianti tecnologici, Farmacia Rimaggio e Vicchio, Gelateria Vitali, Fabriga, Ottica Vogue, Lavanderia Pianeta Pulito.

