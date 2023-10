Rifiuti Peccioli, Palaia contesta il piano di espansione

L'espansione della discarica di Legoli, presentata dalla Belvedere Spa che gestisce l'impianto a Peccioli, trova il no da parte del Comune di Palaia, 'vicino di casa' che ritiene troppo 'invasive' le necessità di ampliamento presentate. E' stata proprio l'amministrazione guidata dal sindaco Marco Gherardini ad aver presentato osservazioni sui progetti per la discarica di Legoli e per l'impianto da 125 milioni di euro per i rifiuti attualmente destinati al non recupero.

Il Comune di Palaia, in merito all'ampliamento, specifica che si tratterebbe di un sacrificio ambientale non giustificato e che il progetto non valuta le conseguenze ambientali, una su tutti le emissioni olfattive che negli ultimi anni hanno causato segnalazioni da parte dei residenti di Montefoscoli.

Sul nuovo impianto invece, considerato all'avanguardia per la produzione dai rifiuti di lavorati per l'edilizia o per gli asfalti, secondo il Comune di Palaia non ci sono risultati sperimentali soddisfacenti visti i pochi dati a disposizione. L'unica sperimentazione richiamata nelle carte riguarda l'impianto Itea a Gioia del Colle, nel Barese.

Dalla Belvedere non sono mancate le risposte a Gherardini: "In una circostanza i cattivi odori erano imputabili a un'attività di Palaia, non alla nostra. Si parla di ostilità sistematica e preconcetta. Il fervore oppositivo è stato esercitato con metodi di dubbia correttezza istituzionale, volendosi sostituire agli organi di controllo".

Da qui è partito il dibattito.

I commenti

"Dopo gli articoli di stampa apparsi in questi giorni in cui la società Belvedere Spa attacca in in modo scomposto il Sindaco di Palaia Marco Gherardini per atti amministrativi che rientrano nelle sue prerogative e secondo indicazioni anche tecniche, desideriamo esprimere vicinanza umana e politica al sindaco Gherardini.

Troviamo incomprensibile che un primo cittadino, che da tutti viene riconosciuto come disponibile al dialogo e sempre attento ad addivenire ad accordi, possa subire questa tipologia di attacco". Così commentano i sindaci e le sindache di Calcinaia, Cascina, Bientina, Terricciola, Capannoli, San Giuliano Terme, Vicopisano, Chianni, Casciana Terme Lari e Castelfranco di Sotto.

"Il territorio di Palaia è quello che più di tutti ha subito negli anni l’impatto ambientale dovuto alla presenza della discarica di Peccioli realizzata a ridosso di questo Comune.

La discarica in questione, pur insistendo nel territorio di Peccioli, è collocata a 600 mt in linea d’aria da nuclei abitativi del Comune di Palaia con conseguenze importanti per un territorio ad alta vocazione turistica. Non si può pensare che siano sempre gli stessi territori e gli stessi cittadini, per decenni, a subire il medesimo impatto dovuto alla presenza di un impianto di smaltimento dei rifiuti.

Riteniamo che la politica ambientale debba garantire il benessere del proprio territorio attraverso il principio della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione di quelle scelte che avranno ricadute importanti sulle economie territoriali. Pertanto, aldilà delle polemiche di questi giorni, aldilà degli steccati ideologici, ci aspettiamo una risposta chiara da parte dell’Ente regionale, senza nascondere le proprie prerogative e responsabilità dietro una procedura tecnico/amministrativa". Così commenta Fratelli d’Italia Palaia

La Capogruppo M5S in Consiglio Regionale, Irene Galletti, interviene sulla questione dei sindaci dem divisi sulla “Solidarietà a Palaia”. Per la cinquestelle “la lite sulla discarica di Legoli è una diretta conseguenza del fallimentare Piano Rifiuti presentato dalla Giunta regionale”.

Secondo Irene Galletti “Presentare delle osservazioni, anche contrarie, in Conferenza dei servizi rientra nelle prerogative di un sindaco, per questo mi ha molto sorpreso l’attacco al primo cittadino di Palaia. Fatta questa premessa ed entrando nel merito della questione, la vera domanda che la politica dovrebbe porsi, e che forse giustifica la presa di posizione dei sindaci democratici del pisano in difesa di Gherardini, è: perché la Valdera dovrebbe continuare a essere la discarica della Toscana?”

“Per decenni - ricorda la cinquestelle - in Valdera si sono concentrati i rifiuti della Toscana. Insieme ai comitati e ai cittadini, abbiamo denunciato con veemenza il fenomeno. Lo abbiamo fatto, ogni volta che si rendeva necessario, ad esempio cercando di contrastare in ogni modo la riapertura della discarica di Chianni. Un percorso che abbiamo condiviso anche col sindaco di Terricciola, Mirko Bini, e questo a prescindere dal colore politico. Si fa così quando una battaglia politica è giusta.” afferma Galletti.

“Da tempo aspettavamo un segnale che invertisse questa tendenza, e la speranza era quella di trovarlo nel Piano Rifiuti, un testo che a nostro giudizio si è rivelato lacunoso, fallimentare e che porterà un impatto particolarmente negativo sulla zona conosciuta come il "triangolo delle discariche," che comprende i siti di Scapigliato, Chianni e Peccioli. Tra le tante, basti pensare che nel documento si fa ancora molto affidamento sulla Valdera per porre rimedio alle carenze di programmazione e di governo della Giunta regionale nell’ambito territoriale della Toscana centro. E’ già previsto che sarà Legoli a sopperire alle carenze impiantistiche del fiorentino, qualora Alia non riesca a realizzare gli impianti che servono.”

“Ma quello che ci fa capire la recente protesta dei sindaci democratici è che il problema rifiuti nel nostro territorio è diventato insostenibile, persino per chi appartiene alla stessa maggioranza politica che governa la Toscana. E’ mancata addirittura la necessaria condivisione nel processo di pianificazione del Piano Rifiuti con i sindaci, nel rispetto del territorio e dei suoi abitanti, oltre che delle linee politiche del partito? Se così fosse, non ci sarebbe da meravigliarsi di questa diffusa e manifesta insofferenza dei primi cittadini, persino di quelli della stessa compagine della maggioranza in Regione” osserva la capogruppo M5S.

Galletti lancia infine l’allarme anche sulla gestione della risorsa idrica, che potrebbe essere fortemente influenzata dalla necessità di reperire risorse per realizzare impianti di trattamento rifiuti in tutto il territorio regionale. Per la cinquestelle “Il quadro potrebbe essere addirittura peggiore di quel che sembra a prima vista. È evidente a molti ormai che la fragile tenuta del Piano Rifiuti riposa economicamente sui proventi della gestione della risorsa idrica sull’ipotesi di una sua privatizzazione completa. Se l'operazione Multiutility, che mira a unire tutti i servizi essenziali dei Comuni toscani e a renderli disponibili sui mercati azionari, serve davvero a reperire risorse per le carenze impiantistiche di trattamenti rifiuti, diventerebbe lampante a tutti i toscani in quali mani ci ritroviamo” conclude Galletti.