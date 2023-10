Pomponi in corsa per il terzo mandato: "Da montaionese è un grande onore"

Si è tenuta ieri a Montaione una partecipatissima assemblea comunale del Partito democratico. Importante l’ordine del giorno: programma per le amministrative 2024 e individuazione del candidato sindaco.

L’assemblea e la segreteria comunale si sono espresse unanimemente per riconfermare il sindaco uscente Paolo Pomponi, che potrà tentare quindi il terzo mandato. Lo scorso anno infatti il Parlamento ha approvato la riforma che prevede il terzo mandato per i sindaci dei Comuni fino a 5 mila abitanti.

"Sono molto onorato per la fiducia che ancora una volta mi viene accordata. Ringrazio il Pd, l’assemblea, la segreteria e il gruppo consiliare per aver sostenuto la mia disponibilità a ricandidarmi con un’unanimità di consensi che mi ha fatto molto piacere. Mi preme però sottolineare che l’apprezzamento per l’amministrazione, che mi è stato dimostrato, va condiviso con tutta la giunta. Senza i miei compagni di viaggio non avrei mai raggiunto questi risultati. Insieme agli assessori, al vicesindaco, ai consiglieri e al Pd di Montaione abbiamo lavorato per migliorare la vita dei cittadini. Per me è un grande onore, da montaionese, nato e cresciuto qui, poter continuare a dare il mio contributo".

"Abbiamo confermato l’appoggio e il sostegno al primo cittadino, ma soprattutto espressa piena soddisfazione per il lavoro svolto anche negli ultimi cinque anni - dichiara Giorgio Benassi, segretario del PD montaionese - caratterizzati anche dalla lunga parentesi dovuta alla pandemia da Covid-19, da un’amministrazione comunale sempre vicina alla cittadinanza. Paolo e la sua giunta hanno garantito l'elevato numero di servizi a favore della comunità, caratterizzati da un alto livello qualitativo, senza alcun incremento da nove anni dei costi a carico dei cittadini. Così come nello stesso arco temporale non si è registrato alcun aumento ad imposte e tasse a carico dei montaionesi".

Fra i tanti risultati conseguiti in questi anni se ne possono menzionare alcuni: il sostegno e il rafforzamento la leadership montaionese a livello regionale nel settore del turismo rurale, la conferma del protagonismo a livello europeo per le politiche energetiche che porterà il prossimo mese al conseguimento per la terza volta della European Energy Award Gold (massimo riconoscimento europeo), il completamento e l'inizio dei lavori per numerose opere pubbliche in vari ambiti (sportivo, scolastico, sociale, ricreativo, della viabilità, ecc.), e molto altro.

"Il Partito Democratico di Montaione - continua Benassi - apre adesso una campagna di ascolto e di confronto con cittadini, parti sociali e operatori economici con alcuni appuntamenti specifici, per ottenere suggerimenti e spunti per il programma e per le sfide che attendono la nostra comunità nei prossimi anni".

