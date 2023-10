Rifiuti Peccioli, Macelloni risponde a Galletti (M5S): "Non sei stata ben informata"

Il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni risponde alla consigliera regionale del M5S Irene Galletti in merito alle considerazioni che da giorni stanno prendendo piede sul piano di ampliamento della discarica di Legoli e sul nuovo impianto, entrambi progetti della Belvedere che ricadono sul territorio di Peccioli. Nello specifico il sindaco di Palaia Marco Gherardini ha presentato delle osservazioni al piano per le ricadute negative che potrebbero giungere sul suo territorio. Ecco la lettera di Macelloni, primo vero intervento del sindaco dopo la risposta dle presidente di Belvedere Silvano Crecchi

Cara Irene,

ho letto questa mattina le due dichiarazioni in merito alla polemica tra Belvedere S.p.A. e alcuni sindaci. Una polemica nel merito della quale non entro. Riprendendo le tue affermazioni, avendo stima personale e politica di te, ho l’impressione, però, che tu non sia stata bene informata.

Perché nella vicenda, in discussione, non c’è la legittimità da parte di un sindaco di fare osservazioni, ci mancherebbe. E questo il presidente di Belvedere S.p.A. Silvano Crecchi lo

riconosce piuttosto chiaramente.

La critica è, piuttosto, ad alcune affermazioni su presunte inadempienze della società che non ci sono e che mettono in dubbio la sua correttezza gestionale. Cosa ben diversa. E un sindaco, per esperienza personale, mi pare che possa essere criticato da tutti. A meno che non ci siano convenzioni di “lesa maestà” che, però, non conosco.

Per il resto seguo il tuo lavoro in Consiglio Regionale, sono cose che guardo con grande attenzione e considerazione.