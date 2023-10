Impianto rifiuti, il sindaco di Palaia: "Il nostro territorio ha già dato fin troppo"

È davvero molto importante che si sia aperto un approfondito confronto pubblico sulle tematiche ambientali e sulla gestione dei rifiuti: abbiamo infatti tutti la responsabilità di lavorare per il miglior futuro possibile per il nostro territorio, specie quando poi da alcune scelte non si può certo più tornare indietro.

E su questo l’Amministrazione comunale di Palaia ha detto cose chiare che faremo valere in ogni consesso decisionale. Non ci interessa la polemica strumentale, la difesa delle rendite di posizione, e siamo indifferenti agli attacchi personali e scomposti, che definiscono solo chi li muove.

Crediamo che l’interesse generale di un territorio non possa essere immolato sull’altare di alcuni progetti molto discutibili e che vanno solo nell’interesse di pochi.

L’ampliamento della discarica è stato bocciato solo pochi mesi fa dalla Regione perché, come si legge a chiare lettere negli atti regionali, “costituirebbe un sacrificio ambientale non giustificato da adeguate motivazioni relative ad esigenze da soddisfare e non si pone quindi in una logica di proporzionalità fra consumo delle risorse e benefici per la collettività”.

Ripresentare di nuovo un progetto di allargamento con una riduzione risibile dei quantitativi di smaltimento dei rifiuti previsti e che non tiene affatto conto delle criticità evidenziate nel corso del procedimento già chiuso con il diniego, è solo poco riguardoso del ruolo e delle funzioni delle autorità competenti.

Non solo, per le quantità proposte il progetto di allargamento si configura addirittura come una nuova discarica e manca di una valutazione corretta delle conseguenze ambientali e sanitarie.

Non si va da nessuna parte se lo sviluppo economico manca di questa sensibilità sociale e sanitaria che dovrebbe invece essere uno dei punti cardine per ogni autorizzazione di tipo ambientale: noi abbiamo a cuore l’interesse pubblico e la protezione delle popolazioni interessate.

Nel dibattito pubblico è ormai un’evidenza poi che sull’impiantistica il nostro territorio ha già dato fin troppo negli anni.

Un piano regionale dei rifiuti che in fase di approvazione non tenga conto di questo e che vada magari a posticipare ancora una volta il necessario riequilibrio fra le varie zone della Toscana non crediamo che vada incontro alle aspettative e ai bisogni dei cittadini.

Infine la proposta di impianto di ossicombustione non presenta una sufficiente maturità sperimentale. A questo riguardo regnano solo incertezze e ricorsi ai tribunali. Mentre la realizzazione avrebbe conseguenze ambientalmente e socialmente impattanti in modo grave e definitivo su un territorio già sottoposto a forti pressioni impiantistiche.

Forti di tutti questi argomenti, andiamo avanti. L’Amministrazione comunale di Palaia parteciperà quindi con molto piacere venerdì sera a un’assemblea pubblica a Montefoscoli sulle politiche dei rifiuti. Un’occasione importante di confronto e di partecipazione per tutti i cittadini.

Marco Gherardini, sindaco di Palaia