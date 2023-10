Accoltella 57enne alla gola a Pontedera, arrestato il fidanzato

Una 57enne italiana è stata accoltellata alla gola da un conoscente ed è stata portata in codice rosso all'ospedale Felice Lotti di Pontedera. Il fatto è accaduto alle 11.30 in via De Nicola, nel quartiere Fuori del Ponte. L'autore è stato arrestato poco dopo, intorno alle 13, stretto tra polizia e carabinieri. Si tratta del fidanzato, trovato alla stazione ferroviaria mentre tentava di scappare.

I carabinieri avrebbero affermato che l'uomo, residente a Livorno, avrebbe già cercato in passato di uccidere la donna. Ma lei avrebbe sempre rifiutato il codice rosa per le donne vittime di violenza.

