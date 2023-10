Tentato omicidio a Pontedera, Bagnoli (FdI): "Educazione e sostegno alle associazioni per le donne"

"I tragici fatti di via de Nicola che hanno portato al drammatico accoltellamento di una donna, impongono una seria riflessione sulla necessità del potenziamento degli strumenti di supporto alle donne vittime di violenza anche nella nostra città". Lo sottolinea Matteo Bagnoli, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera.

"Le donne vittime di violenza e i femminicidi, purtroppo, - aggiunge Bagnoli – sono in costante aumento e oggi serve uno sforzo comune per alimentare un cambio culturale a partire da due elementi: l’educazione con azioni di sensibilizzazione nelle scuole per i giovani e il sostegno incondizionato alle associazioni che sul territorio offrono supporto e sostegno alle donne vittime di violenza e che possono rappresentare un primo riferimento per la presa in carico e l’assistenza. Da questo punto di vista a Pontedera molto ancora c’è da fare. A questo proposito riproporrò una nuova mozione, dopo quella già approvata e disattesa dall’Amministrazione comunale, con la mancata assegnazione di una nuova sede più funzionale nei locali di Palazzo Rota all’Associazione Eunice, realtà attiva da moltissimi anni sul territorio di tutta la Valdera per il contrasto alla violenza di genere. Una promessa fatta da quattro anni e oggi ancora, purtroppo, non onorata".