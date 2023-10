Il Giro d'Italia 2024 ha definito il suo percorso. Ben due tappe passeranno dalla Toscana e negli scorsi giorni sono state precisate le zone toccate.

La tappa numero 5 sarà la Genova-Lucca l'8 maggio, 177 km, descritta così: "Terza tappa per ruote veloci. Si percorre l’Aurelia da Genova fino a Camaiore superando Rapallo, Sestri Levante, Sarzana, Carrara e Massa. Approccio a Lucca attraverso la Val Freddana con il Montemagno come unica asperità all’inizio". Massa, Viareggio, Camaiore, Lucca: questi i comuni toccati.

Il giorno dopo, il 9 maggio, ci sarà la Viareggio-Rapolano Terme, attraversando diagonalmente la Toscana tra le province di Lucca, Pisa e Siena. Si passerà da Calci, Ponsacco, Pontedera, Capannoli, Terricciola, Lajatico, Volterra prima di entrare nelle colline Senesi. "SI entra nel senese alla colonna di Montarrenti per percorre il tratto di Vidritta e Bagnaia della Strade Bianche e in seguito raggiunta Asciano il tratto inedito di Pievina. Arrivo in leggera salita", commenta l'organizzazione. Non si ripartirà da Rapolano, perché la tappa successiva avrà l'avvio a Foligno.